Calcio: Immobile 'Obiettivo è Champions a primavera vedremo'

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Se arriviamo a sette, otto, dieci partite dalla fine e siamo ancora lì, perché non provare ancora a crederci? Ma per ora l'obiettivo resta la Champions". Ciro Immobile si gose l'11mo successo di fila della sua Lazio ma per ora non si sbilancia in chiave scudetto: "L'importante è continuare su questa scia, senza che l'entusiasmo faccia fare voli strani. Quindi, tenere sempre i piedi saldi bene a terra - ripete Immobile nel dopo partita a Sky Sport - Questo lo ripetiamo tutti i giorni a Formello. Siamo veramente felici per la nostra gente, perché si sta divertendo. Lavoriamo che per quello, per far divertire i nostri tifosi e vincere. Al momento - aggiunge - lo sguardo lo fisso più sul +10 su Roma e Atalanta che sul -3 dalla Juventua perché il nostro obiettivo è quello e dobbiamo continuare su quella scia". Quanto alle reti (con la tripletta di oggi è arrivato a 23) "sicuramente - dice ancora Immobile - è un record molto bello, perché c'è riuscito solo Higuain, ma è difficile. Però, con questi compagni, con questa gente, con questo entusiasmo, possiamo continuare a fare bene e io sono agevolato da questo. Tengo sempre bene i piedi per terra e già sto pensando alla partita di martedì contro il Napoli, che è importantissima". (ANSA).