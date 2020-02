Calcio:Immobile 'scudetto? Se alla fine stiamo lì,perchè no'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Nello spgliatoio continuiamo a ripeterci che il nostro obiettivo è e resta la Champions, poi è ovvio se quando mancheranno poche partite saremo ancora lì ce la giocheremo, perche' no...": Ciro Immobile, grande protagonista della rotonda vittoria della Lazio sulla Spal, continua a volare basso. "L'obiettivo è quello di inizio anno - le sue parole a Sky - poi se siamo li perché no... Noi nello spogliatoio parliamo di Champions. Guardiamo alla Roma, all'Atalanta e a tutte le squadre che stanno sotto e che aspettano un nostro passo falso. Noi da parte nostra, restiamo concentrati e coi piedi per terra". (ANSA).