Calcio: Inghilterra; Liverpool senza rivali, 25/a vittoria

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il Liverpool non conosce ostacoli nella sua marcia di avvicinamento verso il titolo 2020 della Premier League, che nella città dei Beatles aspettano da 30 anni, quando la massima serie ancora non si chiamava così. Oggi i Reds hanno ottenuto la 25/a vittoria in 26 partite di campionato andando a vincere per 1-0 sul campo del 'fanalino di coda' Norwich (fra le due squadre c'era una differenza di 55 punti), grazie a una rete del subentrato Mané. Il senegalese, a segno al 32' st di sinistro dopo aver ricevuto palla da Henderson, era entrato al 14' st al posto di Oxlade Chamberlain ed era al rientro in squadra dopo aver saltato quattro partite per infortunio. Quello di oggi è stato anche il 43/o risultato utile consecutivo del Liverpool in Premier, compresa la scorsa stagione, e il 17/o successo di seguito nel torneo 2019-'20. Per avere la certezza di essere campioni d'Inghilterra ora ai Reds, primi in classifica a quota 76, mancano appena 15 punti. Intanto il club campione d'Europa e del mondo tornerà in campo martedì prossimo contro l'Atletico Madrid nell'andata del confronto per gli ottavi di Champions. (ANSA).