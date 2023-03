Calcio: Inter, Acerbi 'Fatte cose buone ma troppi alti e bassi'

"In campionato avremmo dovuto avere 10-11 punti in più" MILANO (ITALPRESS) - "Penso che sia giusto parlare delle cose positive come la Supercoppa, i quarti di Champions e la semifinale di Coppa Italia, bisogna dare i meriti che troppo spesso si dimenticano. Però bisogna anche dire che l'Inter ha avuto troppi alti e bassi in campionato. Non dico che avremmo potuto essere a livello del Napoli, ma dovevamo avere quei 10 o 11 punti in più che abbiamo adesso". Francesco Acerbi fa anche autocritica nell'intervista concessa a Dazn per il nuovo episodio di "1 vs 1". "Aprile è un mese che non vedo l'ora di vivere, un mese che ti mette un po' di paura, adrenalina, un mix che ci vuole in queste situazioni con tante partite da dentro o fuori - continua il difensore nerazzurro - È già da 2 o 3 settimane che parliamo del mese che ci aspetta ed è da un mese che tutti nello spogliatoio lo sentiamo. Siamo consapevoli che possiamo giocarcela per arrivare fino alla finale, sappiamo che il Benfica è forte, ma è alla nostra portata". Acerbi parla anche del rapporto con Inzaghi. "Non sono il tipo di giocatore che si lega a un mister, perché il mister è il mister, punto. Apprezzo Inzaghi perché mi ha voluto alla Lazio e poi qua all'Inter, ma ho sempre dato quello che ho ricevuto. Faccio di tutto per poter giocare, poi se non gioco mi incavolo, ma rispetto la sua decisione e sto zitto per i compagni e per il bene del gruppo. Nonostante la stima ci vuole una distanza ben definita nei rapporti", precisa Acerbi, che guardandosi indietro ammette: "Se avessi una testa normale - e dico normale come tutti i ragazzi giovani - a diciott'anni sarei già stato in Serie A e ora avrei 15 anni di carriera alle spalle a questi livelli. Non lo dico per vantarmi, ma vedo con sincerità quello che avrei potuto fare. Al tempo stesso, se non avessi avuto la malattia, a 29 anni avrei giocato in Serie B, e ora con tutta probabilità avrei già smesso, questo è garantito. Grazie a Dio ho avuto una ripartenza e posso solo dire grazie, perché altrimenti sarei andato in malora". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/com 31-Mar-23 12:07