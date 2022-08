(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Cade l'Inter di Simone Inzaghi, che chiude la preparazione estiva con un pesante ko per 4-2 contro il Villarreal in un'amichevole giocata allo stadio Adriatico di Pescara. Ai nerazzurri non bastano i gol di Lukaku e D'Ambrosio, perché per gli spagnoli vanno in rete Pedraza (doppietta), Coquelin e Jackson. L'Inter esordirà in campionato sabato 13 agosto contro il Lecce in trasferta in Puglia. (ANSA).