Calcio: Inter, ko con la Juve allontana speranze scudetto

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - In un campionato che naviga a vista, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale, la Juve riprende il primato ai danni di un'Inter che si allontana dalla testa della classifica e si trova ora - seppure con una partita in meno - a 9 punti dai bianconeri e a 8 dalla Lazio, vincente la settimana scorsa contro il Bologna e attualmente senza nessuna gara da recuperare. La situazione attuale si riflette nell'analisi dei bookies sui candidati favoriti al titolo di Campione d'Italia 2019-2020: a cambiare nettamente è proprio la quota dell'Inter, che passa da 4,85 prima dell'incontro di domenica sera, a 9,00 già questa mattina. Guadagna terreno invece la Juventus, da 1,65 a 1,40 sulla lavagna di Planetwin365. Anche la Lazio perde qualcosa, nonostante la cavalcata che vede i biancocelesti a una sola lunghezza dalla Vecchia Signora, con l'Atalanta (per i bergamaschi una stratosferica quota scudetto di 201,00 secondo Planetwin365) ad attendere Inzaghi Jr. domenica prossima, salvo imprevisti dell'ultimo minuto a stravolgere nuovamente il calendario. La quota scudetto per la Lazio è passata infatti da 3,25 di venerdì a 3,40 di oggi. (ANSA).