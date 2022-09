Calcio: Inter, vertice ad Appiano tra Inzaghi e dirigenza

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Giornata di confronto per l'Inter, dopo la pesante sconfitta con l'Udinese. Al Suning Training Centre di Appiano Gentile si sono infatti ritrovati il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e la dirigenza interista (presenti l'ad Marotta e il ds Ausilio), per un vertice tecnico per ripartire dopo il ko dei giorni scorsi al Friuli e capire come intervenire per invertire rapidamente la rotta verso le prossime sfide in campionato e in Champions League. Presente in mattinata ad Appiano anche il presidente nerazzurro Steven Zhang, rientrato dagli Usa, che dopo aver assistito all'allenamento ha pranzato con Inzaghi e la dirigenza prima di lasciare la Pinetina. (ANSA).