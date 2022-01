Calcio: Inter. Zhang festeggia,con l'Atalanta Inzaghi ritrova Calhanoglu

Il presidente celebra sui social il successo in Supercoppa MILANO (ITALPRESS) - "Più 2 e continuiamo, forza Inter!": il messaggio è apparso nel primo pomeriggio sul profilo Instagram del presidente Steven Zhang, con il numero uno interista fotografato con in mano i due trofei conquistati sotto la sua gestione, la Coppa dello scudetto e la Supercoppa vinta mercoledì contro la Juventus. Poco prima Zhang aveva portato ufficialmente la coppa nella "Trophy Room" della sede, posando per una foto con il vice presidente Zanetti, i due amministratori delegati Antonello e Marotta, il direttore sportivo Ausilio e il chief sport officer Baccin. Ad Appiano, intanto, Simone Inzaghi è tornato sul campo per preparare la sfida di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta, crocevia importante e delicato verso lo scudetto, contro una squadra in salute reduce dal successo per 6-2 in trasferta contro l'Udinese. Inzaghi dovrebbe confermare la difesa che ha giocato contro la Juve (Skriniar, De Vrij, Bastoni), a centrocampo ritroverà Calhanoglu dopo il turco di squalifica scontato contro la Lazio, mentre davanti Lautaro potrebbe far coppia Sanchez, match-winner in Supercoppa. A proposito dell'attacco, quella contro l'Atalanta potrebbe diventare la terza occasione in cui una squadra va a segno in 40 partite consecutive in Serie A: l'Inter è a quota 39, meglio ha fatto solo la Juventus, nel dicembre 2017 (44) e nel marzo 2014 (43). I nerazzurri sono, insieme al Bayern Monaco, l'unica squadra ad andare a segno in tutte le gare disputate in stagione nei cinque grandi campionati europei. L'Inter, inoltre, ha ottenuto almeno 49 punti dopo 20 gare in una stagione di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2006-2007 (54) e il 2007-2008 (50), e a Bergamo vuole proseguire la serie. (ITALPRESS). bf/ari/red 14-Gen-22 20:09