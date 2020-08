Calcio: ipotesi Cagliari per Nainggolan e Sirigu

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe essere decisiva la volontà del Ninja: il giocatore pur di stare in Sardegna sarebbe disposto anche ridursi il sontuoso stipendio che percepirebbe rimanendo a Milano. E una situazione del genere potrebbe profilarsi anche per l'eventuale acquisto (in caso di partenza di Cragno all'Inter) di Sirigu dal Torino. C'è una certa distanza tra il budget rossoblu e il compenso granata del secondo portiere della Nazionale. E, magari spinto dal desiderio di tornare a casa, anche Sirigu potrebbe decidere di tagliarsi lo stipendio. Magari in cambio di un contratto lungo che lo porti a fine carriera. Anche Gianfranco Zola, pur di tornare nell'isola, si ridusse l'ingaggio da Premier League per giocare in B col Cagliari. Ma il capostipite fu Gigi Riva: la Juventus lo tentó sino alla fine con ingaggi miliardari. Ma lui ogni estate scelse sempre la Sardegna. (ANSA).