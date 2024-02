Calcio: Italiano 'Con Lazio posta in palio alta, invertire trend'

"Dobbiamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono" FIRENZE (ITALPRESS) - Uno scontro diretto da non sbagliare. Vincenzo Italiano si aspetta una grande prestazione dalla sua Fiorentina nel posticipo di domani sera al "Franchi" contro la Lazio, perchè "la posta in palio è troppo alta, dobbiamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono. Quella contro la Lazio sarà una partita troppo importante per noi e dobbiamo cercare di fare il massimo". La Lazio è stata una sorta di bestia nera negli ultimi anni per i viola, chiamati anche a invertire la rotta dei risultati dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite. Il fatto che le due squadre siano vicine in classifica "influirà - ha aggiunto Italiano - perché abbiamo la possibilità di stare attaccati alle prime posizioni, giochiamo contro una squadra forte, in salute, quindi nella testa dei ragazzi ci deve essere solamente il pensiero di giocare bene, fare molto meglio quello che stiamo facendo perché ultimamente non stiamo riuscendo ad avere continuità, e sono convinto che ci faremo trovare pronti".

Italiano chiede ai suoi di evitare quegli errori che "nelle ultime gare non ci hanno permesso di ottenere risultati importanti e cambiare questo trend. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, cercando di studiare tutto quello che può fare il nostro avversario e mi auguro che domani si possa mettere in pratica quello che abbiamo provato", dice ancora Italiano. La Fiorentina non vince in campionato dalla sfida contro il Frosinone di due settimane fa, sempre al Franchi, dove "avevamo approcciato bene e con grande furore indirizzato la partita, ed è quello che dobbiamo cercare di fare in ogni sfida in casa, sfruttando la spinta del nostro pubblico e tutto quello che c'è da sfruttare". Per quanto riguarda Dodò e Castrovilli, reduci da lunghi infortuni ma da circa un mese aggregati nuovamente al gruppo, "stanno iniziando a crescere di condizione, stanno bene e stanno cominciando anche ad accelerare con qualche partita fatta coi ragazzi più giovani. Adesso piano piano li integreremo stabilmente con noi, manca poco e poi avremo a disposizione due giocatori importantissimi". Infine tornando sulle recenti parole di stima da parte di Commisso, "mi fanno un piacere immenso. Il presidente ci fa sentire sempre questa sua vicinanza anche se è molto distante. Siamo tutti compatti, uniti, remiamo tutti dalla stessa parte. Qualche passo falso ci può stare ma siamo sempre lì concentrati per cercare di rimediare, di reagire, e domani daremo il massimo anche per il nostro presidente". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). xb8/glb/red 25-Feb-24 16:32 .