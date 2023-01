Calcio: Jajalo 'Il Venezia ha tanto potenziale, merita di più'

"La Serie B è dura e quando sei in difficoltà serve l'esperienza", dice l'ex Udinese VENEZIA (ITALPRESS) - Il primo acquisto del 2023 e del nuovo direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, porta il nome di Mato Jajalo. Bosniaco classe 1988, che ha firmato con il Venezia sino al 30 giugno 2025. Cresciuto nelle giovanili dello Slaven Belupo, dove ha avuto inizio anche la sua carriera professionistica, Jajalo ha collezionato 100 presenze fra Bundesliga e Serie B tedesca con la maglia del Colonia, prima di spostarsi in Italia, al Palermo, nella stagione 2014/15. Con i rosanero, Jajalo ha totalizzato 147 presenze fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, prima di andare in Friuli nella stagione 2019/20 e collezionare 58 presenze nella massima serie e in Coppa Italia. Ha vestito la maglia della nazionale bosniaca in 11 occasioni. "Voglio essere utile alla squadra, mi manca un po' il ritmo partita ma mi sono sempre allenato. Ho giocato davanti alla difesa, facendo il mediano, ma ci sono tanti diversi moduli durante le partite" sono le prime parole di Jajalo in maglia arancioneroverde. L'ex Udinese va a coprire un ruolo rimasto scoperto con l'addio di Vacca. Il bosniaco garantirà esperienza, soprattutto, ma anche visione di gioco e grinta. "Il Venezia ha tanto potenziale, non merita di essere laggiù in classifica e io sono venuto qui perché ci sono le possibilità di far bene, ci sono dei bravi ragazzi. Il segreto dell'unione in uno spogliatoio internazionale è solo il calcio: ci si parla così. Il campionato di B è competitivo, ci sono tante squadre molto forti. Ho parlato con Vanoli, mi detto quali sono le sue idee, cosa si aspetta da me" continua Jajalo. Esperienza, appunto, e il centrocampista conosce bene il torneo cadetto, avendovi giocato per 68 volte con la maglia del Palermo. "Ho fatto la Serie B e quando sei in difficoltà, devi affidarti a chi ha più esperienza e ti dice cosa devi fare durante la partita. Qui non vince chi gioca meglio, perché il torneo è duro, serve concentrazione massima per 95 minuti. Zamparini? Gli devo tutto, sono stato bene in Sicilia" dice ancora. E su Jajalo scommette proprio Antonelli. "Sono contento del suo arrivo, anche perché in passato l'ho cercato e non sono riuscito a prenderlo. Quando abbiamo avuto la sua disponibilità, ho insistito anche con il benestare di mister Vanoli. E' un centrocampista versatile, può fare il regista, ma giocare pure a due. La sua esperienza può essere utile per far crescere un gruppo giovane come il nostro: se un atleta è integro e motivato, l'età non conta" spiega il direttore sportivo del Venezia. - Foto Rag/Italpress - (ITALPRESS) rag/ari/red 12-Gen-23 17:34