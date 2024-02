Calcio: Juric 'Lazio ha talento, Cairo? Penso solo al campo'

Torino senza Buongiorno e Vojvoda, in dubbio Djidji e Tameze TORINO (ITALPRESS) - "Affrontiamo una squadra con tanti giocatori di talento. Arrivano dalla vittoria in Champions contro il Bayern e da un'ottima prestazione contro il Bologna nonostante la sconfitta". Ivan Juric mette in guardia i suoi alla vigilia del recupero contro la Lazio, primo di una serie di impegni che potranno dire molto sulle ambizioni europee del Torino: nelle gare successive, infatti, i granata affronteranno Roma, Fiorentina e Napoli.

"Affrontare questo tipo di avversari è elettrizzante - ribatte Juric - La mia preoccupazione è piuttosto legata agli infortuni". Perchè anche contro la Lazio, il Toro dovrà fare i conti con parecchie defezioni. "Oltre a Buongiorno, che dovrebbe rientrare con la Fiorentina, mancherà anche Vojvoda, a causa di un problema alla schiena - fa il punto il tecnico croato sull'infermeria - mentre sono in forte dubbio le presenze di Djidji, per un problema alla caviglia, e Tameze, colpito da un attacco influenzale". Ma a tenere banco sono state nei giorni scorsi le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo, che ha messo in dubbio la continuità dell'allenatore: incalzato sul contratto del tecnico, ha sbottato arrivando a dire che "voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza". "Con il presidente non ci parliamo tutti i giorni - ha tagliato corto il diretto interessato, il cui contratto è in scadenza a giugno - Per adesso mi interessa solo riuscire a dare Il massimo nella partita contro la Lazio e in quelle che seguiranno. Il resto sono cose che non hanno influenza". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). rol/glb/red 21-Feb-24 14:51 .