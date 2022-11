Calcio: Juric 'Mourinho tecnico top, Belotti ha dato tutto per il Toro'

"Con la Roma sarà dura, con la Lazio hanno dominato", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) - Ivan Juric arriva a quota 500 giorni da allenatore del Torino, un traguardo che l'allenatore dei granata spera di poter festeggiare con un risultato positivo nell'ultimo impegno di campionato prima della sosta per i Mondiali. Il suo Toro sarà di scena domani pomeriggio all'Olimpico di Roma contro la formazione giallorossa, allenata da Josè Mourinho, un tecnico che gode della stima del collega torinista: "E' un allenatore top ed è anche un innovatore. Alcuni anni fa ha scritto dei libri sul proprio metodo di lavoro, che all'epoca mi erano sembrati innovativi e interessanti". All'Olimpico, Juric sa di dover affrontare una Roma arrabbiata per il derby perso contro la Lazio: "Domani ci aspetta un a gara molto difficile. La Roma, pur perdendo il derby, ha dominato la partita. E' avvenuta la stessa cosa anche in altre partite, dove i giallorossi hanno fatto delle buone prestazioni, anche se a volte non sono arrivati i risultati". A proposito dei Mondiali, che stanno per iniziare, il tecnico granata non teme distrazioni da parte degli elementi della rosa del Toro che saranno impegnati in Qatar: "E' normale che qualcuno ci pensi, anche perché per alcuni può essere l'unica occasione che capita nella vita. Ma io non decido chi giocherà pensando a chi andrà ai Mondiali". Nella capitale sarà anche la prima partita in cui il Toro affronterà da avversario Andrea Belotti, l'ex capitano che sta tentando di dare una svolta alla propria carriera con la casacca giallorossa dopo sette stagioni in maglia granata: "Con Andrea ho sempre avuto un gran rapporto. Aveva il desiderio di fare altre esperienze e forse questo può avere influito su certe prestazioni, che non sono state sempre al massimo. Tuttavia non si è mai tirato indietro. Come comportamento il mio voto è 10". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). rol/ari/red 12-Nov-22 16:06