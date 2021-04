Calcio: Juric 'Poco da rimproverare ai miei, buona prestazione'

"Il gol annullato a Faraoni? Sono un po' perplesso" MILANO (ITALPRESS) - "Siamo dispiaciuti per la sconfitta di oggi ma sono contento per la prestazione e ho poco da rimproverare ai miei ragazzi per la gara di oggi". Così Ivan Juric, ai microfoni di DAZN, dopo la gara persa contro l'Inter a San Siro. L'allenatore veneto risponde così a chi gli chiedeva cosa pensasse del gol annullato a Faraoni. "Sono un po' perplesso per lo scontro in area nerazzurra tra Faraoni e Handanovic. Io non ho visto nulla di irregolare ma l'arbitro ha interpretato altro e va bene così". Il tecnico poi dice la sua anche su Kevin Lasagna, oggi un po' in ombra. "Lasagna è un ottimo calciatore ma deve provare di più durante la gara. Sta migliorando molto il suo stile di gioco e io credo molto in lui e sono sicuro che potrà solo migliorare". Prima di andare via, il mister del Verona prova ad analizzare il momento di forma della sua squadra. "Noi siamo una squadra normale. Sappiamo che dobbiamo soffrire ma penso che a oggi le nostre prestazioni non sono mai state al di sotto della nostra media". (ITALPRESS). gbn/glb/red 25-Apr-21 17:24