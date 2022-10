Calcio: Juve;Allegri, 'scudetto? Non serve parlarne ma è presto'

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Al momento parlare di scudetto serve a poco, ma siamo all'11esima giornata e domani sarà la prima delle 27 gare che mancano": così Massimiliano Allegri sugli obiettivi futuri della Juventus. "Napoli e Milan stanno facendo cose straordinarie così come Lazio, Inter e Roma, noi siamo indietro e dobbiamo recuperare - aggiunge l'allenatore bianconero - e il nostro obiettivo è quello di rubacchiare punti a chi ci sta davanti. Mercoledì abbiamo subito una batosta importante per l'uscita dalla Champions, domani abbiamo l'occasione per reagire e tutti lavoriamo per portare la Juve il più in alto possibile". In merito alla trasferta di Lecce, "abbiamo altri due indisponibili - rivela il tecnico bianconero - : Vlahovic non è riuscito a recuperare dal problema all'adduttore-pube e Locatelli non partirà per motivi personali. Avremo comunque giocatori a sufficienza per fare bene e serve una reazione dopo la Champions: ma occhio al Lecce, al Via del Mare non è mai semplice, hanno giocatori rapidi soprattutto in attacco". (ANSA).