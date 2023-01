Calcio: Juve. Elkann 'Ingiustizia evidente, ci difenderemo'

L'ad di Exor: "Qui è in gioco il futuro della Serie A, che sta diventando marginale" TORINO (ITALPRESS) - "La Juventus è la squadra italiana più amata e seguita: rappresenta il nostro calcio nazionale. L'ingiustizia di questa sentenza è evidente: in molti l'hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi ci difenderemo con fermezza per tutelare l'interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio". Così John Elkann, intervistato da 'La Stampa' in occasione dei 20 anni dalla morte di suo nonno Gianni Agnelli, sulla recente penalizzazione della Juventus in conseguenza dell'indagine Prisma della procura di Torino, relativamente alle plusvalenze dal 2018 al 2021. "Spero che insieme alle altre squadre e al Governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese, per costruire un futuro sostenibile e ambizioso. La Juventus non è il problema, ma è, e sarà sempre, parte della soluzione". "Qui è in gioco il futuro della serie A, che sta diventando marginale e irrilevante - aggiunge l'amministratore delegato della Exor - In questi 100 anni di vita insieme abbiamo avuto molte soddisfazioni e anche alcune difficoltà. Il bilancio sul campo parla chiaro: negli ultimi 20 anni la Juventus ha vinto 11 scudetti sul campo, 6 Supercoppe Italiane, 5 Coppe Italia, più i successi delle Women. Il titolo mondiale del 2006 e l'Europeo del 2021 sono stati vinti da una Nazionale con forte dorsale juventina. E con la vittoria quest'anno dell'Argentina la Juve è la squadra con più giocatori che hanno conquistato un campionato del mondo". - Foto Image - (ITALPRESS). xb2/mc/red 24-Gen-23 08:44