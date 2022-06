Calcio: Juve. Morata 'Ho sempre difeso la maglia con tutte le forze'

L'attaccante spagnolo saluta il mondo bianconero "Sarò sempre juventino" TORINO (ITALPRESS) - Giornata di saluti in casa Juventus. Oltre a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, anche Alvaro Morata lascerà Torino per far rientro all'Atletico Madrid, squadra che possiede il suo cartellino. L'attaccante spagnolo - tramite Instagram - ha salutato tutto l'ambiente bianconero con un lungo messaggio: "Una delle cose più belle che mi sono capitate nella mia vita è stata avere l'opportunità di indossare questa maglia, ma ancor di più avere la possibilità di far vedere ai miei figli cosa vuol dire 'Juventus', come stile di vita, e questo lo porteranno sempre nel cuore", ha scritto Morata. "Edoardo è nato a Torino e sono orgoglioso di questo. Grazie a tutti i miei compagni, staff e direttori, ai magazzinieri, fisioterapisti, medici e tutte le persone che lavorano dietro le quinte tante ore per noi... Grazie di cuore, siete persone meravigliose. A voi tifosi grazie mille per il vostro sostegno e una cosa è chiara: ho sempre difeso questa maglia con tutte le mie forze e sarò sempre juventino. Grazie di tutto fino alla fine: Juventus", ha concluso il centravanti spagnolo. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/pdm/red 30-Giu-22 13:46