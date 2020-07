Calcio: Juve obiettivo scudetto, Lazio e Inter per 2/o posto

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La 33esima giornata di campionato di Serie A vedrà scendere in campo il Sassuolo contro la Juventus al Mapei Stadium. I neroverdi, galvanizzati dalle 4 vittorie consecutive, cercano punti preziosi per qualificarsi in Europa League; la squadra di Sarri che ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite, va a caccia di una vittoria determinante in ottica scudetto. Il 59% dei tifosi di Planetwin365 anticipa una facile vittoria dei bianconeri, mentre solo il 18% dei supporter crede nel successo della squadra di De Zerbi. Il Sassuolo già nella gara d'andata è riuscita a rallentare la corsa della Juventus conquistando un pareggio allo Stadium; un esito che potrebbe ripetersi: la lavagna di Planetwin365 suggerisce un risultato esatto di 1-1 (8,87). I quotisti anticipano come possibili marcatori Ronaldo (1,45) e Dybala (1,80) per la Juventus, mentre per il Sassuolo i favoriti sono Caputo (3,00) e Berardi (3,50). Nella stessa giornata scenderanno in campo alla Dacia Arena, l'Udinese contro la Lazio. Nonostante i biancocelesti vengano da 3 sconfitte consecutive, il 46% dei tifosi crede in una affermazione degli uomini di Inzaghi, alla ricerca di punti preziosi per riappropriarsi del secondo posto e blindare la qualificazione in Champions. Dato curioso: si affrontano la squadra che ha ricevuto maggior rigori a favore - la Lazio con 15 - e l'unica, l'Udinese, che ancora non ha beneficiato di un tiro dagli undici metri in questo campionato. La partita che concluderà la 33esima giornata sarà Spal contro l'Inter. Un match che potrebbe risolversi - come l'andata - in favore dei neroazzurri, dal momento che i ferraresi sono destinati alla retrocessione in serie B. In caso di vittoria, la squadra di Conte avrà la certezza matematica per il posto in Champions e i quotisti prevedono un risultato esatto di 0-2 (7,24) a favore degli ospiti che dovranno fare a meno di Lukaku. (ANSA).