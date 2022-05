Calcio: Juventus. Chiellini 'Tifosi, vi aspetto lunedì allo Stadium'

"Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero".TORINO (ITALPRESS) - "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene". Firmato Giorgio Chiellini, che attraverso twitter ha rivolto questo invito ai tifosi per un saluto lunedì sera dopo il match contro la Lazio (ore 20.45). Ieri sera, al termine del match di finale di Coppa Italia contro l'Inter, il capitano bianconero aveva ufficializzato il suo addio alla Juve a fine campionato. (ITALPRESS). gm/red 12-Mag-22 12:45