Calcio: Kosovo. Esonerato il ct svizzero Challandes

La decisione dopo il ko casalingo contro la Georgia nelle qualificazioni mondiali PRISTINA (KOSOVO) (ITALPRESS) - Bernard Challandes non è più il commissario tecnico del Kosovo. Lo ha comunicato il presidente della federazione, Agim Ademi, il giorno dopo la sconfitta casalinga contro la Georgia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 (2-1 per gli ospiti con gol del momentaneo 1-1 per i padroni di casa realizzato su rigore dall'attaccante della Lazio, Muriqi). "Visti i nostri obiettivi, di comune accordo abbiamo deciso di porre fine alla collaborazione con mister Challandes che ringraziamo per il suo lavoro e per i risultati ottenuti soprattutto in Nations League", le parole del numero 1 federale. Deluso l'ormai ex ct. "Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto. Ho avuto il piacere di lavorare con questo team e per questo motivo mi dispiace che sia finita. Come allenatore mi sono trovato molto bene e ringrazio tutti per la collaborazione: federazione, giocatori e staff", ha dichiarato lo svizzero Challandes. (ITALPRESS). ari/red 13-Ott-21 14:50