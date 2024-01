Calcio: Lazio. Felipe Anderson 'Derby delicato, proveremo a vincerlo'

Il calciatore biancoceleste alla vigilia della sfida di Coppa Italia ROMA (ITALPRESS) - "Il derby è sempre una partita sentita, a ogni calciatore piace giocare questa sfida piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata. Noi dovremmo giocare con il cuore e provare a vincere. Queste gare si decidono nei dettagli, sono molto studiate.

Sappiamo quello che ci chiede il mister, quello che dobbiamo fare. L'obiettivo è entrare in campo con la testa giusta e provarla a vincere". Così Felipe Anderson, calciatore biancoceleste, ai microfoni della radio ufficiale del club, in vista della sfida di Coppa Italia. Poi, parlando del record di 125 presenze consecutive che potrebbe mettere a segno, il brasiliano ammette: "Se giocherò sarò molto felice di stabilire questo record. Ho sempre provato a riposarmi e mettermi a disposizione al 100% sia in partita, sia in allenamento, fondamentale per restare concentrato e mantenere il focus sull'obiettivo. Sicuramente sarei molto felice, farò di tutto per essere sempre a disposizione", conclude. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). spf/srp/red 09-Gen-24 18:53 .