Calcio: Lazio-Genoa per Coppa Italia, Marusic 'Vincere per sfidare Roma'

"Era importante vincere contro il Cagliari, i fischi? Abbiamo dato tutto" ROMA (ITALPRESS) - Passare il turno è d'obbligo per la Lazio che, negli ottavi di Coppa Italia, sfida il Genoa di Gilardino. Una manifestazione da onorare per i biancocelesti con una spinta motivazionale in più: vincendo contro il Grifone, infatti, la squadra di Sarri avrebbe l'opportunità di sfidare la Roma - che se la vedrà con la Cremonese - ai quarti di finale. "La Coppa Italia l'abbiamo già vinta una volta da quando sono qui e la vogliamo vincere di nuovo. Dobbiamo dare tutto per passare questo turno. Sarà una partita molto difficile contro il Genoa, abbiamo già giocato e perso contro di loro in casa.

Loro giocano un bel calcio, sarà dura. Derby ai quarti? Sicuramente ci dà una spinta in più. È una partita molto particolare, la conosciamo. È importante per i tifosi, per noi e per la società. Vogliamo passare questo turno e giocare il derby", le parole di Adam Marusic, difensore biancoceleste. "Noi tutti sappiamo che possiamo dare di più, dobbiamo giocare meglio. Era importante vincere contro il Cagliari, ora dobbiamo dare tutto ed essere concentrati dal primo minuto. Dobbiamo trovare la giusta continuità". Dopo il successo contro i sardi, però, anche i fischi di una parte della tifoseria. "Noi abbiamo dato tutto, anche per chiudere la partita. Se i tifosi pensano che devono fischiare, noi non possiamo dire nulla", prosegue il laterale. Continuità che passa anche dalla Coppa Italia nella quale, però, Sarri si concederà un turnover ragionato, anche per far rifiatare qualche giocatore concedendo la chance a chi ne ha avute meno. Per questo tra i pali il favorito è Mandas, pronto all'esordio, mentre la linea difensiva vedrà Hysaj e Pellegrini sugli esterni con la coppia centrale spagnola obbligata formata da Gila e Patric. Turno di riposo, invece, per Rovella, sostituito da Cataldi, e nuova chance per Kamada al posto di Luis Alberto. In attacco, ancora una conferma per Isaksen mentre Castellanos sarà al centro dell'attacco con Felipe Anderson a riprendersi la titolarità sulla fascia. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/ari/red 04-Dic-23 17:54 .