Calcio: Lazio. Immobile 'Futuro? Per ora no Arabia'

"Il popolo biancocelste non ha mai pensato di tradirmi né io loro" ROMA (ITALPRESS) - "La Lazio è e sarà per sempre nel cuore. Nulla toglierà quello che è scritto nella storia. Arabia Saudita? Per ora non mi sento di dire che raggiungerò Roberto Mancini, ho da fare tantissime cose con la Lazio e per ora mi godo questo momento". Lo ha detto il capitano della Lazio Ciro Immobile, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo" su Canale 5.

"Ultimamente è uscita una mia intervista su un quotidiano, probabilmente quello che viene scritto è diverso da quello che si percepisce in un'intervista video - ha spiegato in riferimento a una recente intervista sul suo futuro lontano da Roma -. In quel momento ero anche un po' deluso da alcune critiche, è stato un errore mio aver dato importanza ai pochissimi che dicevano questo: il popolo biancocelste non ha mai pensato di tradirmi né io loro. Inoltre, non direi mai di andare via dalla Lazio in un'intervista sul giornale: non è corretto e non è nella mia cultura di vita", ha chiarito Immobile. - Foto: LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/gm/red 22-Ott-23 19:20 .