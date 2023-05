Calcio: Lazio. Immobile 'Lotta Champions faticosa ma possiamo farcela'

"Finale Roma-Juventus? Per il calcio italiano sarebbe importante".ROMA (ITALPRESS) - "E' faticoso lottare con tante squadre per andare in Champions, ma mancano tre partite e ce la possiamo fare". Ciro Immobile commenta così la lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League, che vede la Lazio al quarto posto nonostante le difficoltà affrontate nelle ultime settimane.

L'attaccante biancoceleste, insignito del premio "Vincenzo Margiotta" allo stadio Olimpico, si è espresso anche sulle squadre italiane impegnate quest'anno nelle fasi finali delle competizioni europee. "Spero che in Champions vinca un'italiana. Io sono legato a Simone Inzaghi e mi farebbe piacere per lui", ha spiegato Immobile soffermandosi poi sull'Europa League. "Una finale Roma-Juventus? Per il calcio italiano sarebbe importante. C'è chi dice che siamo indietro rispetto agli altri, ma non è così", ha concluso. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Mag-23 14:33 .