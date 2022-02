Calcio: Lazio. Immobile non si allena, dubbio Acerbi per il Napoli

L'attaccante dovrebbe essere comunque a disposizione per il match contro la squadra di Spalletti ROMA (ITALPRESS) - Dopo le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, alla Lazio resta la corsa al quarto posto per promuovere a pieni voti questo primo anno di Maurizio Sarri. Un esame importante sarà quello di domenica sera contro il Napoli all'Olimpico. Nella seduta di rifinitura non si è allenato Ciro Immobile, ma dovrebbe trattarsi solo di una semplice decisione di gestione fisica: salvo sorprese, il bomber biancoceleste dovrebbe guidare l'attacco. Ai suoi lati, l'unico sicuro è Zaccagni, rimasto a riposo forzato per via della squalifica in Europa. Si è allenato Pedro che però in settimana ha forzato il recupero per esserci contro il Porto e potrebbe riposare dal 1'. Si scalda quindi Felipe Anderson che è in un buon momento di forma. Centrocampo che convince, non si cambia: fiducia a Milinkovic-Savic (domani compie 27 anni), Lucas Leiva (Cataldi non è al meglio) e Luis Alberto. Da valutare Francesco Acerbi che ha recuperato ma resta in bilico. Si prepara Patric al fianco di Luiz Felipe con Marusic e Radu (in vantaggio su Hysaj) sulle fasce. Sarri non ha parlato in conferenza stampa, le uniche dichiarazioni della vigilia sono quelle di Reina al match program biancoceleste: "Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda e tra le candidate allo Scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra il risultato di andata". (ITALPRESS). spf/ari/red 26-Feb-22 19:50