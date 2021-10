Calcio: Lazio; Immobile out, lesione alla coscia destra

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Durante l'ultima partita di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, Ciro Immobile ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". A comunicarlo è lo staff medico della Lazio, chiarendo che il calciatore "è stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell'attività". L'attaccante biancoceleste salterà le sfide contro il Bologna di domani e non potrà rispondere alla convocazione del ct, Roberto Mancini, per gli impegni della nazionale in Nations League della prossima settimana. (ANSA).