Calcio: Lazio. Immobile vuole esserci, Luis Alberto dal 1° col Bologna

Se il bomber non dovesse farcela, ipotesi Felipe Anderson falso nove ROMA (ITALPRESS) - Dopo la sconfitta contro il Milan, la Lazio scende in campo all'Olimpico (sabato, ore 15) contro il Bologna per reagire subito e prepararsi mentalmente al match contro il Porto di Europa League. L'unico grande dubbio riguarda le condizioni di Ciro Immobile che a San Siro ha abbandonato il campo a causa di un duro trauma alla caviglia. L'attaccante vuole esserci contro i rossoblù, si è allenato con i compagni nella rifinitura e le sue sensazioni nel giorno della gara saranno decisive. Se solo l'Inter (47) ha segnato più della Lazio (45) dall'interno dell'area di rigore, c'è un motivo ben preciso. Ma Sarri prepara l'alternativa che risponde al nome di Felipe Anderson, pronto in caso di necessità ad agire da falso nove con Pedro e Zaccagni ai lati. Tra i pali si rivedrà Strakosha mentre in difesa potrebbe toccare a Lazzari con Luiz Felipe, Patric e Marusic a completare il reparto. Lo spagnolo sembra nuovamente favorito su Radu per sostituire Acerbi: Sarri apprezza la pulizia in fase di impostazione del classe 1993 ed è pronto a dargli nuovamente fiducia. Acerbi intanto migliora e dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana. Nessun dubbio a centrocampo: Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto dal 1', con Basic primo cambio nel reparto a gara in corso.(ITALPRESS). spf/ari/red 11-Feb-22 18:21