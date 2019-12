Calcio: Lazio; in 3.000 per primo official store in centro

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Una marea di sciarpette e bandiere biancocelesti hanno colorato le vie del centro di Roma per l'inaugurazione del Lazio Official Store in via di Propaganda, a due passi da Piazza di Spagna. Circa 3.000 i tifosi giunti all'evento per godersi uno spettacolo di luci, musica e colori in tinte laziali.A intrattenere supporters e turisti curiosi, non poteva mancare l'aquila Olympia e il suo falconiere Bernabè. Poi è stata la volta dei giocatori, da capitan Senad Lulic all'idolo della folla Ciro Immobile, da Lucas Leiva a Joaquin Correa, oltre a Bastos e Adekanye. Ad accompagnarli, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, il patron Claudio Lotito ed il figlio Enrico. Foto di rito, autografi per tutti, poi l'ingresso per ammirare da dentro il nuovo quartier generale del merchandising biancoceleste: "È fatta, oggi l'abbiamo inaugurato - ha esclamato un entusiasta Lotito - È la prima di una lunga serie di location che stiamo trovando per servire al meglio i tifosi e farli sentire orgogliosi dell'appartenenza a questa maglia. Siamo in una location molto particolare e anche comoda dal punto di vista della gestione del traffico. Mi fa piacere vedere tutta questa gente, i laziali hanno grande cuore e passione ma troppo spesso mancano in termini di presenza allo stadio".Colpiti in positivo anche i giocatori: "Che serata, tanta bella gente", le parole del Tucu Correa, tra i più richiesti dai tifosi presenti. Il più acclamato è il re del gol e uomo del magico momento laziale a pochi giorni dal big match contro la Juventus: "Stateci vicini - ha detto Immobile ai tifosi - che stiamo facendo cose buone ma abbiamo bisogno di voi. Sabato vi aspettiamo in tanti con la Juve, assieme a voi ce la possiamo fare". (ANSA).