Calcio: Lazio; Inzaghi,serve di più per uscire da momento no

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "In questi giorni ci siamo confrontati, abbiamo parlato, sappiamo il momento che stiamo affrontando, i ragazzi stanno cercando di dare tutto. Partite ravvicinate e rotazioni limitate, stiamo facendo quello che possiamo. Ma non basta, serve di più per uscire da questo momento". Così Simone Inzaghi commenta il momento delicato della Lazio, alla vigilia della trasferta di Udine, dopo tre sconfitte consecutive. "In questo momento allenarsi non si può più di tanto - aggiunge a Lazio Style Channel - si cerca di gestire le forze mentali e fisiche. Stamattina abbiamo fatto un buon allenamento, dobbiamo valutare alcune cose, molti hanno giocato tanto ma li ho visti compatti. Secondo me faremo una buona gara". (ANSA).