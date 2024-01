Calcio: Lazio. Kamada fuori da convocati Giappone per Coppa d'Asia

Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi primi mesi italiani alla Lazio, Daichi Kamada resterà a disposizione di Maurizio Sarri. Il Giappone, infatti, ha diramato la lista dei 26 convocati per la Coppa d'Asia e il centrocampista biancoceleste non risulta in elenco. La sua e quella di Ao Tanaka sono le esclusioni eccellenti mentre sono stati arruolati l'ex Bologna ora all'Arsenal Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo del Liverpool e Takefusa Kubo della Real Sociedad. Il Giappone esordirà il 14 gennaio contro il Vietnam ed è inserito nel girone D assieme anche a Iraq e Indonesia. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/red 01-Gen-24 16:31