Calcio: Lazio; Lazzari, tanta voglia di completare stagione

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Riuscire a vincere subito un trofeo, giocarsi lo Scudetto, è la dimostrazione di un'annata incredibile. Speriamo di riuscire a finire questo campionato perché ce lo meritiamo. C'è tanta voglia, la testa non si è mai staccata". È quanto dice Manuel Lazzari intervistato oggi a Lazio Style Radio. L'esterno biancoceleste ha fatto un bilancio della sua prima stagione alla Lazio dopo il suo passaggio dalla Spal l'estate scorsa: "Le aspettative che avevo sono state ripagate, anzi sono andate molto oltre. Firmare con una squadra così incredibile era già un sogno. Quando ho visto Formello avevo un entusiasmo e una felicità incredibile, sembravo un bambino che ha realizzato il suo sogno". Ribattezzato 'Motorino' dai tifosi laziali, nessuno come lui sta soffrendo il rischio di ingolfamento in questa quarantena: "A casa il primo mese è stato duro, sono uno a cui piace correre. Siamo abituati ad allenarci in gruppo, non è semplice. Ora si pensa ovviamente meno al calcio perché ci sono molte persone in difficoltà, giusto badare alla salute. Appena però potremo allenarci di nuovo ci faremo trovare pronti", precisa Lazzari, dicendosi sicuro che "quello che avevamo creato era unico, ma passato questo periodo torneremo la famiglia che eravamo prima, nessuno si dimentica di niente. Ne usciremo tutti insieme". (ANSA).