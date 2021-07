Calcio: Lazio; Leiva 'Sarri? Gruppo disponibile a imparare'

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Giorno dopo giorno migliora la condizione fisica e piano piano possiamo fare grandi cose. Ci vuole pazienza, il gruppo è disponibile a imparare" lo ha detto Lucas Leiva parlando in conferenza stampa del nuovo corso della Lazio. Sul gioco di Maurizio Sarri ha aggiunto: "E' ancora presto per dare un giudizio o dire dove possiamo arrivare. E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene". Su Luis Alberto è netto: "E' tornato e sta lavorando bene, io cerco di aiutare tutti i compagni". Infine una battuta sul ritorno di Felipe Anderson: "E' come se non fosse mai andato via. Conosce tutti e ha tanta voglia di riprendere la sua carriera". (ANSA).