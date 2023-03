Calcio: Lazio, Lotito 'Mourinho? I ruoli vanno rispettati'

"C'è grande soddisfazione per l'azione della squadra e il sostegno dei tifosi" ROMA (ITALPRESS) - "Non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, ho solo precisato il ruolo di ognuno, tutto qua. E' un problema di ruoli, quando uno non li rispetta non ha capito le regole. Tenete presente che la partita era Lazio-Roma, quindi la Roma era ospitata. E' come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera". Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ai microfoni di Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", racconta la sua versione dei fatti su quanto accaduto dopo il derby con Mourinho. "Nella vita ognuno ha i propri comportamenti, io sono per il rispetto, che è alla base di tutto - continua - Io non ho proferito parola, ho visto che c'era un parapiglia e soprattutto una cosa non gradita: il fatto che un giocatore della Roma fosse completamente nudo nel corridoio. C'era uno scambio di vedute tra il giocatore della Lazio, vestito, e uno uscito dallo spogliatoio nudo, senza nemmeno un asciugamano. Mentre stavo andando via ho visto c'era una specie di battibecco con un mio giocatore, che se ne stava andando. Io mi sono fermato per capire cosa stesse accadendo e Mourinho mi ha detto una cosa tipo 'tu che guardi'. Ho pensato che non avesse capito che ero il presidente della Lazio, gliel'ho detto e lui ha rincarato la dose e allora mi sono detto, un momento. La partita finisce al novantesimo sul campo, una volta finita la partita è finita, questo è lo sport e se qualcuno se lo dimentica, sbaglia e significa che non è portatore di valori sportivi". "Cosa ho risposto a Mourinho? Io sono il presidente della Lazio. E se mi ha riconosciuto è ancora più grave, errare è umano, perseverare è diabolico. Se in futuro potrei mai prenderlo ad allenare la Lazio? Nella vita si dice mai dire mai ma mi pare che i caratteri non siano confacenti", dice ancora il massimo dirigente dei biancocelesti, che ha festeggiato la vittoria nel derby "come tutti gli altri momenti, senza troppa enfasi, le partite si vincono e si perdono, l'importante è la determinazione che si mette in campo. C'è grande soddisfazione per l'azione della squadra e il sostegno dei tifosi che ci hanno sostenuto con entusiasmo e passione". La squadra di Sarri, intanto, è da sola al secondo posto anche se a -19 dal Napoli: "Scudetto? Non mettiamo avanti cose alle quali nessuno aspira: noi abbiamo il campo come giudice, abbiamo vinto con squadre che sembravano più forti e perso con squadre che sembravano più deboli". - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 20-Mar-23 16:11