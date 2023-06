Calcio: Lazio. Lotito 'Obiettivo prossima stagione è restare fra big'

"Sarà una grande annata, ancora sotto la guida di Maurizio Sarri" ROMA (ITALPRESS) - "Siamo arrivati al termine di una stagione che non ho difficoltà a definire straordinaria e che ci ha meritatamente portato alla partecipazione alla prossima Champions League. Ci proiettiamo alla prossima stagione con coraggio e fiducia. Ora dobbiamo rimanere tra le grandi, dimostrare che questo progetto è partito. Sarà una grande annata, ancora sotto la guida di Maurizio Sarri.

Giocheremo sempre per vincere, lotteremo per le posizioni di vertice. E, soprattutto, giocheremo la Champions". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nell'editoriale per il prossimo numero di Lazio Style Magazine. Poi il numero uno biancoceleste riavvolge il nastro guardando alla stagione appena conclusa: "La squadra si è piazzata al secondo posto, una posizione pienamente meritata" e raggiunta "attraverso un grande lavoro di squadra di giocatori, staff e dirigenti e con il pieno merito della guida tecnica di Maurizio Sarri", prosegue. Infine Lotito fissa l'obiettivo per la prossima stagione: "Il rafforzamento della rosa ha dato i suoi frutti e proseguirà senza incertezze. Altrettanto posso dire di quello societario, con l'obiettivo di strutturare tutti i settori della Lazio in una dimensione europea" conclude il numero uno biancoceleste.