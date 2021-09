Calcio: Lazio. Lotito 'Sarri un maestro', Zaccagni in lista Uefa

"Inzaghi? Nessuno è indispensabile, possiamo competere con tutti", dice il numero 1 biancoceleste ROMA (ITALPRESS) - "Siamo competitivi, possiamo competere alla pari con tutti, Sarri è un maestro di calcio e farà crescere questa squadra". Claudio Lotito usa la metafora della barca ("Non conta la lunghezza ma come viene governata") per dare un giudizio della sua nuova Lazio, che dopo cinque anni cambia corso e modulo. Dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 di Maurizio Sarri. Una svolta traumatica in estate, dettata dal dietrofront dell'attuale tecnico dell'Inter che ha deciso di accettare l'offerta nerazzurra dopo una lunga trattativa con il suo vecchio club: "Nella vita ognuno raccoglie quello che semina - esordisce Lotito a margine della presentazione della Lazio Women - Questo non vale per me perché pensavo di raccogliere in un modo diverso. Prendo atto dei comportamenti della gente, ma non ne faccio mica un dramma. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile, quindi non è un problema. Lui continuerà a fare l'allenatore, io continuerò a fare il presidente. Vedremo poi alla fine chi rimarrà nel sistema più a lungo". Ora c'è Maurizio Sarri, "un grande lavoratore di qualità". L'estate di calciomercato è stata incentrata sul cambio di modulo per favorire il tecnico toscano. Sono arrivati a Formello Romero, Felipe Anderson, Basic, Hysaj, Pedro, Zaccagni. Manca forse all'appello un difensore. Ma Lotito non ha rimpianti: "Non ci sono obiettivi che non abbiamo raggiunto. Ci sono scelte fatte di comune accordo, mi prendo la responsabilità delle decisioni". Nella giornata di oggi la Lazio ha diramato la lista Uefa: dentro il nuovo acquisto Zaccagni, fuori Vavro. Alle 17:30 di oggi la squadra ha preso parte ad un nuovo allenamento pomeridiano in vista della terza giornata di Serie A contro il Milan. (ITALPRESS). spf/ari/red 02-Set-21 18:54