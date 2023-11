Calcio: Lazio. Patric 'Non sottovalutiamo nessuno'

"Sono una squadra molto organizzata, stanno prendendo pochi gol".ROMA (ITALPRESS) - La Lazio va a Bologna per proseguire la striscia di successi - arrivata a 3 consecutivi con quello contro la Fiorentina - anche di fronte ai rossoblù che non perdono da 9 turni. Un match, per gli uomini di Sarri, che si annuncia molto complicato come sottolineato anche da Patric, difensore laziale, che mette in guardia i suoi compagni.

"Il Bologna sta facendo una grande stagione. Sono una squadra molto organizzata, stanno prendendo pochi gol. Stanno trovando grande solidità. Davanti hanno giocatori forti, da Orsolini a Zirkzee. Questa squadra da quando ha Motta in panchina ha una grande identità e sta facendo delle grandissime cose". La Lazio, però, è reduce da un periodo importante tanto che lo stesso spagnolo ci ha tenuto a specificare che "se togliamo le prime due partite, penso che abbiamo preso la strada giusta. Non dobbiamo sottovalutare nessuno perché ogni partita è difficile", le sue parole ai canali ufficiali del club. E' così che la truppa di Sarri, ormai definitivamente uscita dal periodo buio di inizio stagione, è pronta ad affrontare la trasferta del Dall'Ara con il tecnico che è deciso a confermare la formazione capace di battere la Fiorentina, seppur con qualche cambio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 02-Nov-23 17:25 .