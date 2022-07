Calcio: Lazio. Patric 'Qui grazie a Sarri, obiettivo quarto posto'

"Vogliamo arrivare tra le prime quattro, ce la metteremo tutta" ROMA (ITALPRESS) - "Il rinnovo per me è un orgoglio. Mi sento bene con il gioco di mister Sarri, è stato fondamentale per la mia scelta di restare: dentro di me è scattato qualcosa di nuovo, mi ha dato nuovi stimoli". Queste le parole di Patric, fresco di rinnovo al 2027 con la Lazio, in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore. Tanti i volti nuovi ma lo spagnolo assicura che "hanno tanta voglia di lavorare, c'è un bel connubio con i veterani come Immobile e Milinkovic". Diversi i nuovi innesti in difesa: "Romagnoli, Casale e Gila sono contenti di essere qui. Mario Gila mi piace tanto, deve fare esperienza ma sicuramente ha tanta voglia di crescere e migliorare - prosegue - Lo scorso anno abbiamo subito molti gol, troppi. Siamo un blocco, tutta la difesa comprende anche l'attacco. Dobbiamo lavorare con la pressione alta e non possiamo farci saltare". Patric è alle prese con qualche acciacco fisico. "Ho avuto una iperestensione giorni fa, adesso devo cercare di riprendermi e ritornare in forma - sottolinea - Obiettivo per la stagione? Vogliamo arrivare tra le prime quattro, sappiamo che è difficile ma ce la metteremo tutta. Sappiamo che anche per la società conta molto arrivare lì in alto e noi daremo il massimo". - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/xd6/glb/red 15-Lug-22 13:50