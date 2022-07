Calcio: Lazio. Patric 'Rinnovo scelta facile, il club è cresciuto'

"I tifosi notano il lavoro che ho fatto".ROMA (ITALPRESS) - "Un piacere enorme aver trasformato i fischi in applausi. I tifosi notano il lavoro che ho fatto, rinnovare è stata una scelta facile, è bello stare qui, mi sento a casa mia. Come tutte le famiglie, ci sono anche momenti di difficoltà ma ora sto vivendo un periodo bellissimo in cui sono felice e cercherò di prolungarlo il più possibile". Lo ha detto il difensore della Lazio, Patric in un'intervista concessa al settimanale del club biancoceleste 'Lazio Style Summer'. Nel 2027, quando scadrà il suo contratto, saranno 12 anni di Lazio: "Per me vuol dire tanto, cerco di crescere ogni anno per portare la Lazio sempre più in alto. Rispetto a quando sono arrivato, la società è diventata più grande, siamo andati in Champions due anni fa, giochiamo sempre in Europa e puntiamo sempre a grandi obiettivi". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). gm/red 31-Lug-22 17:36