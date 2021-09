Calcio: Lazio; Pedro, 'Roma? Messo fuori rosa senza dirmelo'

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Alla Roma stavo vivendo una situazione difficile, mi hanno lasciato fuori rosa senza parlare con nessuno della dirigenza. Quando ho parlato con Sarri era una opportunità, è vero che da tanto tempo non accadeva un trasferimento del genere ma sono felicissimo di essere qui". Lo ha detto l'attaccante della Lazio Pedro, parlando del suo trasferimento dalla Roma avvenuto sul finire del calciomercato. Alla domanda se sogna un gol al derby, lo spagnolo ha ribattuto: "La Roma è il passato, non voglio parlarne. Sono qui per lavorare molto con questa squadra e con Sarri. Voglio dare tutto e aiutare sempre i compagni, questo è ciò a cui devo pensare". "Quando sono arrivato non mi aspettavo questa accoglienza dai tifosi e dai compagni - ha quindi ammesso l'ex blaugrana e Chelsea parlando a Lazio Style Radio - È stata una bella sorpresa per me. Non era facile perché arrivavo dall'altra squadra della città ma così è stato perfetto. Anche con Maurizio Sarri che conosco bene è bello lavorare, ha un modo di giocare che mi piace molto ed è una bellissima persona". (ANSA).