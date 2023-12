Calcio: Lazio. Per Isaksen lesione distrattiva del retto femorale

I convocati per Verona: out anche Patric, si rivede Zaccagni ROMA (ITALPRESS) - Lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. E' l'esito dell'infortunio occorso a Gustav Isaksen durante la partita di Coppa Italia vinta martedì 1-0 dalla Lazio contro il Genoa. Isaksen - sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital - "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero", fa sapere il club biancoceleste. Al termine della seduta odierna il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per il match contro il Verona. Assente Isaksen oltre a Romagnoli e Patric, in lista diversi ritorni: Matias Vecino, fuori contro il Genoa per motivi disciplinari, torna a disposizione, si rivedono anche Casale, Zaccagni e Luis Alberto che hanno smaltito i problemi fisici. Di seguito l'elenco completo: Portieri: Mandas, Provedel, Sepe; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri; centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). fsc/com 08-Dic-23 17:16 .