Calcio: Lazio. Primo allenamento in squadra per Romagnoli

Sarri ha già provato l'ex milanista al centro della difesa con Patric e Casale AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) - Alessio Romagnoli è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, come da tempo non si vedeva in casa Lazio. Ieri notte, al suo arrivo ad Auronzo di Cadore, circa un centinaio di biancocelesti lo hanno atteso fuori l'hotel che ospita la squadra e questa mattina hanno applaudito il suo ingresso in campo per il primo allenamento, insieme agli altri due acquisti, giunti in Veneto insieme al difensore, Mario Gila e Luis Maximiano, accompagnati dal direttore sportivo Tare. Nella prima seduta della giornata si è rivisto anche Acerbi che, in questi giorni, per questioni di mercato, non aveva lavorato con il gruppo. Nelle prove difensive, le due coppie testate sono state quelle formate da Romagnoli-Patric e Casale-Gila. Nella seduta pomeridiana sono andate in scena prove tattiche e una partitella undici contro undici. Sarri ha insistito sulla difesa composta da Romagnoli e Patric centrali, Lazzari e Marusic terzini. L'ex Milan è stato provato anche in coppia con Casale. Presente Acerbi nella squadra delle riserve. Domani pomeriggio alle 18 andrà in scena la seconda amichevole del ritiro pre-campionato. Dopo la gara contro i dilettanti dell'Auronzo, la Lazio affronterà l'NK Dekani, squadra della seconda serie slovena. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/mc/red 13-Lug-22 19:17