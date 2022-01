Calcio: Lazio. Radu assente alla rifinitura, Hysaj favorito su Patric

A Salerno mister Sarri pronto a dare una chance a Lazzari sulla destra ROMA (ITALPRESS) - Contro una Salernitana alle "prese con una situazione problematica", come dice Colantuono, la Lazio di Maurizio Sarri dovrà fare i conti con una difesa in emergenza. Oltre ad Acerbi infortunato, alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Stefan Radu che ha saltato la rifinitura. Al fianco di Luiz Felipe, Sarri ha provato Hysaj mentre sulla destra dovrebbe essere rilanciato dal 1' Lazzari a più di un mese dall'ultima volta da titolare. Anche Basic e Andrè Anderson non si sono visti quest'oggi a Formello. A centrocampo quindi si scalda Luis Alberto con Cataldi e Milinkovic-Savic mentre sul fronte d'attacco Pedro e Immobile restano le certezze di Sarri. Solito ballottaggio quindi tra Felipe Anderson e Zaccagni con il brasiliano favorito. La Lazio è uscita sconfitta in sei delle 11 trasferte di questo campionato e cerca il riscatto nel giorno dell'esordio del presidente granata Iervolino all'Arechi e in occasione delle 250 panchine di Sarri nei cinque maggiori campionati. (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Gen-22 20:52