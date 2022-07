Calcio: Lazio, Reina pronto a tornare al Villarreal

Prima però dovrà risolvere il contratto con i biancocelesti VILA REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) - A distanza di 17 anni, Pepe Reina tornerà a difendere i pali del Villarreal. La stampa spagnola dà per fatto l'arrivo dell'attuale portiere della Lazio, che prima però dovrà risolvere il contratto che lo lega ai biancocelesti per un'altra stagione. Una volta libero Reina, 40 anni il prossimo 31 agosto, potrà firmare un contratto fino al giugno 2023 col Sottomarino Giallo dove farà da vice a Rulli. Reina tornerà dunque a giocare nella Liga per la prima volta dal 2005, quando lasciò proprio il Villarreal per andare al Liverpool, poi Napoli a due riprese, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e infine Lazio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 02-Lug-22 14:51