Calcio: Lazio. Ripresa a Formello, Romagnoli e Pellegrini ok

Rimarrà a Roma Kamada, non convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia.ROMA (ITALPRESS) - Riprendono gli allenamenti a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. All'appello mancavano Immobile e Luis Alberto, entrambi ai box per problemi muscolari e costretti certamente a saltare Udinese ed eventuale derby di Coppa Italia.

Tra i presenti sia Romagnoli, che si è ormai messo alle spalle il problema al polpaccio, sia Pellegrini con l'esterno che non ha preso parte solo alla partitella finale a campo ridotto per sicurezza. Rimarrà a Roma anche Kamada, non convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia, che si giocherà il posto con Vecino contro l'Udinese mentre davanti ancora chance per Castellanos con Zaccagni e Isaksen favoriti per affiancarlo. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). spf/gm/red 02-Gen-24 18:33 .