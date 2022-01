Calcio: Lazio ritrova Luis Alberto e Zaccagni in gruppo, Acerbi out

Il centrale dovrebbe però tornare a disposizione per la gara contro l'Inter ROMA (ITALPRESS) - A tre giorni dalla sfida casalinga contro l'Empoli all'Olimpico, la Lazio di Maurizio Sarri ritrova due pedine preziose: Luis Alberto e Zaccagni, assenti alla ripresa post vacanze, si sono allenati in gruppo e saranno così a disposizione il 6 gennaio. Discorso diverso per Acerbi che è ancora alle prese con il problema muscolare accusato a Venezia: difficile un recupero per giovedì, più probabile un rientro contro l'Inter a San Siro al fianco di Luiz Felipe. Atteso già domani invece il ritorno in gruppo di Toma Basic che sarà in ballottaggio con Luis Alberto (favorito) per una maglia da titolare. Quel che è certo è che l'Olimpico di giovedì contro l'Empoli non offrirà la desolazione delle ultime apparizioni (circa 6.000 i presenti contro il Genoa): i prezzi bassi e le promozioni hanno dato una spinta alla vendita dei biglietti, il club spera di toccare quota 20.000 spettatori. (ITALPRESS). spf/glb/red 03-Gen-22 19:23