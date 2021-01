Calcio: Lazio-Roma è derby d'alta classifica

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Il derby della Capitale è l'anticipo della 18esima giornata di Serie A, una stracittadina che quest'anno si tinge di aspirazioni di alta classifica per entrambe. La Roma è terza in classifica, reduce dal 2-2 con l'Intere in piena corsa per un posto Champions. La Lazio non è stata continuama è in ripresa, nelle ultime cinque partite è arrivata una sola sconfitta, ma il quarto posto al momento è lontano 5 punti. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la sfida è in bilico, la squadra di Fonsecaè leggermente favorita, a 2.40, per il successo degli uomini di Inzaghisi sale a 2.90, il pareggio è a 3.50. Anche gli scommettitori si schierano con i giallorossi, il 43% ha scelto il segno 2 nel match, il 30% crede nel pareggio. Sfida del goal tra Immobile-che alla Romaha segnato 5 goal nelle ultime 10 sfide-e Dzeko: chi segnerà di più? Il biancoceleste è favorito ad essere più decisivo, a 3.00, il giallorosso è a 3.75 ma è più probabile il pareggio tra i due, a 1.95. (ANSA).