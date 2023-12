Calcio: Lazio. Rovella 'Forti in scontri diretti, con Inter senza paura'

"Nerazzurri favoriti nella lotta scudetto, ma noi siamo pronti a giocarcela", dice il centrocampista ROMA (ITALPRESS) - "Servirà una partita attenta, per noi è molto importante perché ci può servire per riprenderci emotivamente da un momento così così. Abbiamo dimostrato che negli scontri diretti siamo forti. Abbiamo battuto il Napoli, con il Milan ce la siamo giocata.

Siamo una squadra forte, non dobbiamo avere paura e domani andremo in campo per vincere. Per la lotta scudetto forse i nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus, ma spero che domani faremo uno scherzo all'Inter". Così Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, nella conferenza stampa che precede la sfida tra Lazio e Inter. Poi, sul ruolo da regista, Rovella sottolinea: "Calhanoglu sta dimostrando le sue qualità, è uno dei migliori. Per me non è una sorpresa, è un grande giocatore e sarà bello giocarci contro per vedere il mio livello. Io credo di essere migliorato nella fase difensiva. Posso fare meglio in fase di possesso, magari giocare un po' più avanti cercando qualche gol o assist", conclude. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/ari/red 16-Dic-23 14:27 .