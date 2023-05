Calcio: Lazio; Sarri, 'campionato al di sopra di previsioni'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Un bilancio di fine stagione? Abbiamo fatto una stagione europea di scadente livello e un campionato di altissimo livello: nelle griglie di partenza nessuno ci dava sopra il settimo posto, siamo andati al di sopra delle previsioni". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Cremonese nell'ultima partita casalinga.

Sul successo per 3-2 sui lombardi, il tecnico aggiunge: "Noi siamo cresciuti, ma non siamo ancora una squadra matura. Sul 2-0 contro una squadra già retrocessa, smetti di difendere e becchi il 2-2: era da giorni che dicevo che poteva andare così". Sarri dice la sua anche sui suoi due anni nella Capitale: "Quando sono arrivato c'erano 20mila persone, oggi ti rendi conto di cosa può essere il popolo laziale, e quanto amore può dare. Io spero che l'anno prossimo l'Olimpico sia come oggi. Quando vivi la lazialità dall'interno, ti rendi conto che tutte le etichette appiccicategli addosso sono false: questo è un grande popolo, e sono orgoglioso di farne parte". Sarri poi ribadisce di essere venuto alla Lazio "per ritrovare il gusto del campo". (ANSA). .