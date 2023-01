Calcio: Lazio. Sarri 'Difficile capire i black out, squadra stupenda'

"Siamo perfettamente in grado di giocare sulla stanchezza fisica, ma dobbiamo lavorare sulla stanchezza mentale" ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo mettere a posto la capacità di rimanere dentro la partita per 100 minuti. La squadra si è allenata in maniera stupenda, è difficile capire i black out in partita. Ho visto i giocatori un pò intristiti". Lo ha detto l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia del match esterno contro il Sassuolo. Dopo il pareggio in rimonta contro l'Empoli, il tecnico biancoceleste aveva parlato di problemi di "cilindrata mentale". A 24 ore dalla trasferta del Mapei Stadium, Sarri torna sull'argomento: "Siamo perfettamente in grado di giocare sulla stanchezza fisica, ma dobbiamo lavorare sulla stanchezza mentale, trovando la chiave giusta. Dobbiamo togliere ogni pensiero di disturbo". Non ci sarà Lazzari, squalificato: "Potrei partire con Hysaj e tenere Radu in considerazione a gara in corso. Elseid lo vedo meglio rispetto allo scorso anno. Casale? Ha fatto un piccolo intervento ad un dente, non ha infortuni o malattie". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Gen-23 13:41