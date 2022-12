Calcio:Lazio; Sarri, Hatayspor? Più difficile di Galatasaray

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il Galatasaray? Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto tecnica, per essere la prima gara dopo un periodo senza attività agonistica penso che abbiamo fatto bene. Hatayspor? La prima partita è sempre più semplice rispetto alla seconda. Speriamo di fare una bella prestazione venerdì". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio. Il tecnico parla poi di questo periodo di allenamenti senza campionato: "I ragazzi hanno fatto dieci giorni a Formello con tante sedute doppie, con un livello di entusiasmo e partecipazione che ha trascinato anche noi dello staff". Raramente Sarri aveva visto una squadra "allenarsi su questi livelli lontano da competizioni ufficiali", e si dice "contento del clima intorno alla Lazio". Una battuta anche su Vecino e Milinkovic, reduci dal Mondiale: "Matias è tornato moralmente deluso, ma in condizioni abbastanza buone. Sergej ha un problema alla caviglia che lo sta costringendo a lavorare poco. Vediamo quanti giorni serviranno per metterlo nelle condizioni di allenarsi". (ANSA).